Rosjanie zbierają wiśnie w Ukrainie. A nie, to nowa genialna taktyka

Przeciwpancerny pocisk kierowany 9M133 Kornet

Jeśli zaś chodzi o sam przeciwpancerny pocisk kierowany, z którego korzysta rosyjski oddział, to mamy do czynienia z 9M133 Kornet. Jest to względnie nowa broń, opracowana w 1994 roku przez KBP Tuła jako następca systemu 9K113 Konkurs. Pociski 9M133 mogą być odpalane z wyrzutni przenośnych, jak i montowanych na pojazdach (np. transporterach opancerzonych), są kierowane laserowo, powstały z myślą głównie o niszczeniu czołgów (choć są też wersje do zwalczania piechoty) i uznaje się je za jedne z najpotężniejszych rosyjskich PPK. Kornet w wersjach przeciwczołgowych mierzy 1.1 m długości, waży od 29 do 31 kg, porusza się z prędkością maksymalnie 250 m/s, oferuje zasięg między 100 a 8000 m i wyjątkowo skuteczną głowicę kumulacyjną:

Pocisk ma głowicę wysokowybuchową z ładunkiem tandemowym. Oznacza to, że podczas ataku eksplodują dwa ładunki. Pierwszy, ołowiany, usuwa reaktywny pancerz pojazdu, podczas gdy drugi bezpośrednio go niszczy. wyjaśniał dla rosyjskiej agencji TASS Dmitrij Litowkin, ekspert ds. wojskowości i redaktor naczelny rosyjskiego magazynu "Niezależny Przegląd Wojskowy".