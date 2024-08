Linie obronne w obwodzie kurskim budowano "pod publikę"?

Najprawdopodobniej powodem praktycznie natychmiastowego przełamania tych mozolnie tworzonych linii defensywnych były niedobory wojsk w obwodzie kurskim. Ukraińcy już we wrześniu 2023 roku opublikowali zdjęcia pokazujące opustoszałe fortyfikacje na granicy, które były do tego całkowicie zaniedbane i zarośnięte krzakami. Personel, który miał je obsadzać, został wtedy przeniesiony do Zaporoża oraz Donbasu.

W 2023 roku gubernator obwodu kurskiego kilkakrotnie wizytował miejsca budowy fortyfikacji i regularnie wychwalał postęp prac oraz wspominał o rozwoju projektu o kolejne umocnienia. Według niego ryzyko ataku Ukrainy było wtedy niewielkie, a mimo tego, że najpewniej był świadomy braków w obsadzeniu linii, to chwalił się "wzmacnianiem zdolności obronnej regionu".

W budowie linii umocnień miało brać udział wielu podwykonawców, z których część miała liczne powiązania z gubernatorem lub innymi wysoko postawionymi lokalnymi urzędnikami. Jedna z firm budujących fortyfikacje w 2023 roku była natomiast oskarżona o niewypłacanie wynagrodzeń i pranie pieniędzy.

Linię przełamywały doborowe jednostki ukraińskie

Ukraińcy do walk w obwodzie kurskim wybrali jedne ze swoich najlepszych brygad. Rosyjskie "miękkie podbrzusze" zostało zaatakowane między innymi przez 80. Brygadę Powietrzno-Szturmową, czyli jeden z lepiej wyposażonych i przy tym niezwykle mobilnych pododdziałów armii ukraińskiej.

Najpewniej właśnie z 80. Brygady pochodził ukraiński Stryker, który przetrwał trafienie z granatnika RPG. Poza tymi amerykańskimi transporterami brygada jest wyposażona m.in. także w czołgi T-64BW i zdobyczne T-80BW, radzieckie transportery BTR-80 i niemieckie bojowe wozy piechoty Marder. Jest to jedyna jednostka z tak zróżnicowanym wyposażeniem biorąca udział w operacji w obwodzie kurskim.