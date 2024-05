Na paradzie z okazji 9 maja w blisko półmilionowym mieście Tuła w europejskiej części Rosji widzowie mieli okazję zobaczyć najnowszy pojazd taktyczny Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Nazwano go AG-34 i można spodziewać się, że niedługo trafi on na ukraiński teatr walk.

AG-34 wygląda dość prymitywnie

Najnowszy rosyjski pojazd taktyczny oparty jest na nadwoziu typu pickup. Na zaprezentowanym w trakcie parady egzemplarzu zamontowano karabin maszynowy PKM kalibru 7,62 mm konstrukcji radzieckiej. Pewne wątpliwości budzić może wygląd pojazdu nazwanego potocznie "Monster Buggy", jego kabina i bagażnik są kanciaste, natomiast przednia maska została bardzo mocno spłaszczona i pochylona, jednocześnie zastosowano luźne gumowe błotniki. Przez to wszystko pojazd wygląda na bardzo prymitywną konstrukcję, na szybko skręcaną w rosyjskiej fabryce.

Zaletą AG-34 jest z pewnością wysokie zawieszenie oraz niska waga wynikająca z prostoty konstrukcji. Dzięki temu maszyna powinna dość łatwo pokonywać błotnisty teren. Jedną z wad konstrukcji, która jest bardzo typowa dla rosyjskich pojazdów wojskowych, jest dość ciasna kabina kierowcy. Jak widać, Rosjanie nadal nie uznają wygody i bezpieczeństwa swoich żołnierzy za ważny aspekt w projektowaniu wyposażenia dla własnej armii.

Czym się charakteryzuje nowy rosyjski samochód dla wojska?

AG-34 zbudowany jest głównie z rosyjskich komponentów. Wykorzystuje elementy podwozia ciężarówki GAZ Sadko Next, co ułatwia serwisowanie i ogranicza zależność od zagranicznych części. To rozwiązanie wpisuje się w preferencje rosyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, które stawia na wykorzystanie materiałów krajowych w produkcji sprzętu wojskowego.

Sercem pojazdu jest turbodoładowany silnik diesla YaMZ 5345 o mocy 240 koni mechanicznych i momencie obrotowym 780 Nm. Silnik współpracuje z pięciobiegową skrzynią mechaniczną i dwustopniową skrzynią rozdzielczą. Taka konfiguracja pozwala AG-34 osiągnąć prędkość maksymalną 120 km/h przy standardowym obciążeniu. Dodatkowe wyposażenie opcjonalne, pochodzące z Chin, umożliwia zwiększenie prędkości do 150 km/h. Zasięg pojazdu to 1200 km, dzięki 200-litrowemu zbiornikowi paliwa.

Niektórzy rosyjscy eksperci wypowiadają się pozytywnie na temat nowej konstrukcji. Podkreślają oni podobieństwo AG-34 do słynnego T-34 w zakresie łatwości w użyciu i naprawie pojazdu, były to główne idee stojące za projektem nowego pickupa. Ich zdaniem cechy te wpłyną pozytywnie na efektywność wozu w walce i odciążą łańcuch logistyczny. Będzie to możliwe dzięki niskiemu zapotrzebowaniu na części zamienne i możliwości załadowania dwóch pojazdów na pakę standardowej rosyjskiej ciężarówki wojskowej.