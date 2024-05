Rosyjska ciężka artyleria zniknęła z frontu. Kreml ma problem

Systemy artyleryjskie 2S7 Pion zniknęły z frontu

Pozostałe ok. 40 sztuk ma nie nadawać się do renowacji. Co ciekawe, Rosjanie nawet nie nadążali z ich naprawą w obliczu szybkości z jaką Ukraińcy je neutralizowali. Przynajmniej tak twierdzi Ołeksandr Kowalenko, ekspert wojskowy, który na bieżąco śledzi rozwój wydarzeń na Ukrainie.

Kreml miał próbować pozyskać części zamiennie do tej broni w Iranie czy Korei Północnej, ale wszystko wskazuje na to, że te starania spełzły na niczym. Być może oba kraje, w obliczu napięcia ze strony swoich sąsiadów, zdecydowały się je zachować dla siebie na ciężkie czasy.