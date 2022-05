Rosyjska haubicoarmata S219Msta-S w akcji. Ostrzeliwuje pozycje w Donbasie

Rosyjska samobieżna haubicoarmata S219Msta-S

Ta samobieżna haubicoarmata kalibru 152 mm została opracowana jako następca działa samobieżnego 2S5 Hiacynt. S219Msta-S wyprodukowano w zakładach Uraltransmasz w Jekaterynburgu.

Pojazd wyposażony jest w silnik wysokoprężny V-84A o mocy 574 kW. Jego długość wynosi 12 metrów, przy czym sam kadłub mierzy 7 metrów. Szerokość to prawie 4 metra, a wysokość 4. Masa bojowa wozu to 42 000 kilogramów. Załoga składa się z 5 osób. Prędkość pojazdu wynosi 60 km/h, a zasięg to 500 kilometrów. Pojazd uzbrojony jest w haubicoarmatę kalibru 152 mm L/40 2A64, która umieszczona jest w obrotowej wieży osadzone na podwoziu gąsiennicowym. Podwozie zostało zbudowane z wykorzystaniem podzespołów czołgów T-72 i T-80. W niszy wieży są przewożone granaty artyleryjskie i ładunki miotające. Szybkostrzelność działania wynosi do 8 strzałów na minutę.

Amunicja stosowana tutaj jest identyczna jak w dziale holowanym 2A65 Msta-B. Może to być granat odłamkowo-burzący o donośności maksymalnej 24 km oraz granat odłamkowo-burzący z gazogeneratorem, czyli elementem zwiększającym zasięg do 29 kilometrów. Stosowana może być również ammunicja kasetowa oraz pociski zakłócające łączność radiową. Z użytkowania wycofano ammunicję chemiczną oraz jądrową.

Artyleria jest kluczową formacją wojskową używaną przez obie strony w bitwie o Donbas. Według ekspertów ten kto wykorzysta ją skuteczniej i efektywniej ten zostanie zwycięzcą. Zachód wsparł dostawcami artylerii ukraińskie siły, które jeżeli nauczą się z niej korzystać skuteczniej będą mogły osiągnąć przewagę nad Rosjami. Ukraińcy otrzymali albo otrzymają w najbliższym czasie m.in. haubicoarmaty M109A4BE oraz nowoczesne PanzerHaubitze 2000. Ponadto Amerykanie, Kanadyjczycy i Australijczycy dostarczyli nowoczesne haubice M777 kalibru 155 mm w tym z pociskami naprowadzanymi za pomocą GPS Excalibur, które słyną ze swojej precyzji.