Rosyjska lojalność. Najpierw "sprzedali" samolot, teraz wysadzają swoich za kasę

W ubiegłym tygodniu głośno było o akcji wywiadu wojskowego Ukrainy, który przeprowadził operację specjalną, w ramach której pozyskał rosyjskiego pilota, śmigłowiec Mi-8, części do innych maszyn oraz bezcenną wiedzę wywiadowczą. Według ukraińskich partyzantów z grupy ATESH (wojskowy ruch na okupowanych terytoriach Ukrainy, a także na terytorium Rosji, utworzony przez Ukraińców i Tatarów Krymskich we wrześniu 2022 roku w wyniku rosyjskiej inwazji), to jednak dopiero początek, bo Rosjanie są w stanie posunąć się o wiele dalej w zamian za odpowiednie wynagrodzenie i obietnicę życia poza Rosją.

Rosjanie zmieniają stronę. Co dostają w zamian?

Jak opowiadają w rozmowie z Kyiv Post, jeden z nich wysadził ostatnio w powietrze dwie ciężarówki pełne swoich towarzyszy w bazie wojskowej w okupowanej przez Rosję części obwodu chersońskiego. Ich zdaniem zebrał informacje o lokalizacji pojazdów w okupowanym mieście Heniczesk i z pomocą dwóch Ukraińców umieścił między nimi 10 kilogramów materiałów wybuchowych, które zostały następnie zdalnie zdetonowane, gdy Rosjanie wsiedli do samochodów.



Rezultat: dwie ciężarówki z załogami zniszczone wyjaśniają.