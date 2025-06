Wyczekiwany 4. sezon serialu FX "The Bear" powraca 26 czerwca z kolejną porcją emocji. Wszystkie odcinki zostaną udostępnione od razu, co pozwoli na całkowite zanurzenie się w tym ekscytującym i smakowitym świecie w ciągu jednego dnia. W serialu wyprodukowanym przez FX Productions zespół musi dostosowywać się i zmieniać, by pokonywać co rusz nowe, czające się za rogiem przeszkody.