To było najsilniejsze trzęsienie ziemi w dziejach Polski. Ucierpiały Kraków i Wrocław

W Polsce z różnych przyczyn co jakiś dochodzi do trzęsień ziemi. Zwykle nie są one zbytnio odczuwalne. Niektóre takie wydarzenia zapisały się jednak na kartach historii jako te o wyjątkowej mocy - jedno z czerwcowych trzęsień ziemi sprzed lat było tak silne, że wskutek wstrząsów ucierpiały m.in. Kraków i Wrocław.