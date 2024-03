Rosyjska nowość w rękach Ukraińców. Tajemniczy dron-kamikadze

W tym przypadku mamy do czynienia z modelem FPV (z widokiem pierwszoosobowym) wyposażonym w dwa silniki elektryczne umieszczone w części dziobowej, który charakteryzuje się modułową konstrukcją i budową z lekkich materiałów przy użyciu komercyjnych technik produkcyjnych. Mówiąc szczerze, przypomina to nieco hobbystyczny zestaw konstrukcyjny do samodzielnego złożenia, ale nie musi to być wcale wada, wręcz przeciwnie.

Zrób to sam, łatwo i szybko

Łatwość składania, rozmieszczania, wymiany uszkodzonych elementów czy modyfikowania wyposażenia na szybko jest w warunkach bojowych nie do przecenienia. Jeżeli zaś chodzi o możliwości tego drona-kamikadze, to do czasu szczegółowych analiz pozostają one tajemnicą, ale wiadomo, że model ten posiada zdolność zwalczania celów lub prowadzenia operacji zwiadowczych na odległość do 20 kilometrów.

Warto też podkreślić, że pojawianie się na froncie kolejnych rosyjskich dronów FPV pokazuje, że Moskwa w końcu zaczęła zmieniać swoje podejście i poważnie traktować tego typu rozwiązania. To duże zagrożenie dla ukraińskich sił, dlatego szybkie przejmowanie kolejnych konstrukcji, aby poznać ich słabości i opracować środki zaradcze, jest tu kluczowe.