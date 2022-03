Rosyjski dron w polskiej przestrzeni powietrznej?

Rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat powiedział, że radary wykryły ruch bezzałogowego statku zwiadowczego typu Forpost nad poligonem w Jaworowie, gdzie w niedzielę doszło do rosyjskiego ataku. Według ukraińskiej relacji, dron badał skutki ataku rakietowego, a następnie wleciał w polska przestrzeń powietrzną, wrócił na Ukrainę i został zestrzelony przez obroną przeciwlotniczą. Szczątki są poszukiwane. Tych informacji nie potwierdziło ani NATO ani polskie służby. Minister Michał Dworczyk określił je tylko informacją medialną. Oprócz tego Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały o upadku rosyjskiego drona Orlan-10 w Rumunii. Wcześniej w Chorwacji miał się rozbić bezzałogowy samolot rozpoznawczy radzieckiej produkcji Tu-141 używany przez ukraińskie siły zbrojne.

Reklama

Rosyjskie drony na Ukrainą

W centrum zainteresowania mediów znalazły się drony używane przez Ukraińców, a w szczególności turecki Bayraktar-TB2, który sieje spustoszenie wśród rosyjskiego wojska. Rosjanie jednak również na szeroką skalę wykorzystują drony.

Zbudowany na izraelskiej licencji firmy IAI dron Forpost o masie startowej 450 kilogramów może pozostać w powietrzu do 17,5 godziny przy prędkości 200 kilometrów na godzinę i osiągnąć pułap 5 tysięcy metrów. Maksymalna dopuszczalna odległość drona od operatora wynosi 250 kilometrów. Wyposażanie pozwala na wykonywanie zdjęć oraz rozpoznawanie i zakłócanie środków walki elektronicznej przeciwnika. Również mogą one kierować pociski manewrujące na cele powietrzne i morskie. Wszystkie swoje działania mogą wykonywać niezależnie od warunków pogodowych.

Orion to znacznie większy od Forpostów dron, którego masa startowa wynosi 1100 kilogramów, a ładunek 350 kilogramów, co pozwala mu utrzymywać się w powietrzu przez dobę. Oriony są również uzbrojone i mogą przenosić głowicę od 25 do 50 kilogramów każda.

Tu-141 jest to bezzałogowy samolot rozpoznawczy opracowany w jeszcze w latach 60 XX wieku. Wyposażone jest on w aparaturę rozpoznawczą (aparaty fotograficzne i kamery). Ukraińskie siły zbrojne używały go od 2014 roku.