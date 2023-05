To miała być rutynowa misja mająca na celu zapobieganie nielegalnej migracji i połowom, zanieczyszczeniu morza i innym rodzajom przestępczości transgranicznej w regionie Morza Czarnego, bo działania Frontex JO MMO Black Sea 2023 odbywają się corocznie od 2019 roku. Tymczasem jak informuje rzeczniczka Straży Granicznej, Anna Michalska, w piątek doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji, sprowokowanej przez rosyjski myśliwiec Su-35:

Dwusilnikowy rosyjski myśliwiec Su-35 wleciał bez żadnego kontaktu radiowego na teren operacyjny wyznaczony przez Rumunię, po czym wykonał agresywne i niebezpieczne manewry - trzy podejścia do polskiego samolotu bez bezpiecznej separacji. W efekcie tego zdarzenia doszło do dużej turbulencji samolotu polskiej Straży Granicznej.

Więcej: Rosja rozmieszcza w Ukrainie swoje nowoczesne Su-35. Moskwa zdobywa przewagę powietrzną?



Reklama

Rosja prowokuje. Samolot polskiej Straży Granicznej w niebezpieczeństwie

Porucznik wyjaśniła, że na skutek tych manewrów załoga polskiej maszyny chwilowo straciła nad nią kontrolę oraz wysokość. Dodała też, że rosyjski samolot bojowy wykonał jeszcze przelot przed samym dziobem polskiego samolotu, przecinając tor jej lotu w niebezpiecznej odległości (załoga sugeruje ok. pięciu metrów). Rumuńskie Ministerstwo Obrony Narodowej wprost mówi nawet o "przechwyceniu samolotu L-410 Turbolet należącego do polskiej Straży Granicznej przez samoloty myśliwskie Federacji Rosyjskiej".