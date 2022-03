Pożar w Berdiańsku

Od samego rana media społecznościowe zostały zdominowane obrazami płonącego Berdiańska - to miasto przemysłowe w którym znajduje się rafineria ropy naftowej. Dokładne przyczyny pożaru nie są znane. Nie wiadomo czy Rosjanie wysadzili w powietrze zbiorniki paliwa czy być może to robota Ukraińców i ich pocisku balistycznego jak np. Toczka.

Wczoraj Rosjanie wyładowywali transport pod czujnym okiem telewizji. Pojawiają się informacje, że Ukraińcy zobaczyli cel i postanowili skorzystać. Wciąż również nie wiadomo czy tylko Orsk został uszkodzony, czy może również drugi okręt, Saratow. Wiadomo tylko, że port w pośpiechu opuściły dwa duże okręty desantowe typu Ropucha.

Okręt desantowy Orsk

Okręt desantowy Orsk projektu 1171 (w kodzie NATO Aligator) należy do klasy dużych okrętów desantowych. Pierwsze prace koncepcyjne rozpoczęły w 1959 roku, jednostki weszły do służby 5 lat później. Stworzono 14 takich okrętów w latach 1964-1975, większość z nich została jednak wycofana w latach 1992 i 1995 roku. W 2008 roku dwa okręty Orsk i Saratow zostały włączone do Floty Czarnomorskiej.

Zniszczony Orsk służył w 11 kampaniach wojskowych na ocenie Indyjskim i Atlantyckim oraz Morzu Śródziemnym. Transportował między innymi rosyjskie "siły pokojowe" do Jugosławii, Abchazji i Adżarii. W 2008 roku został użyty podczas inwazji na Gruzję, a w latach 2013-2018 do transportu rosyjskiego wojska do portu Tartus w Syrii. Rosjanie chwalili się ostatnio, że dostarczył 20 czołgów i 40 bojowych wozów piechoty.

Orsk jest przestarzałym okrętem, który może przewozić od 300 do 425 żołnierzy i 20 czołgów lub 40 bojowych wozów piechoty lub 1000 ton materiałów. Okręty tej klasy poruszają się z prędkością 16 do 18 węzłów i obsługiwane są przez 55-osobową załogę. Uzbrojone są w jedną wyrzutnię pocisków niekierowanych GRAD oraz jedno działo 57 mm i dwa działka przeciwlotnicze 25 mm.