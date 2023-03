Dron MQ-9 Reaper i Su-27. Jakie maszyny brały udział w incydencie?

Amerykanie stracili w tym wypadku jedną z najważniejszych maszyn swojej armii. MQ-9 Reaper jest bowiem podstawowym UAV wojska, służącym zarówno do zadań zwiadowczych, jak i ofensywnych. Jest niezwykle wielki jak na drona, z rozpiętością skrzydeł aż 20 metrów. Jego doczepiany radar Lynx 20 może prowadzić dokładny podgląd terenu, gdy Reaper lata na wysokości aż 15 kilometrów. Atakować znalezione cele może pociskami AGM-114 Hellfire czy sterowanymi laserowo bombami GBU-12.

Zdjęcie Dron MQ-9 Reaper wszedł do służby na początku XXI wieku. To jeden z najważniejszych UAV zachodnich armii / Defense Visual Information Distribution Service / domena publiczna

Rosyjski Su-27 (kryptonim NATO "Flanker") najpewniej nie został stracony w incydencie. To stosunkowo wytrzymała dwumiejscowa maszyna, która służy do przechwytywania celów powietrznych. Dlatego Rosjanie często korzystają właśnie z tego samolotu do patrolowania nieba, przez co najczęściej bierze on udział w licznych incydentach powietrznych. Ta konstrukcja z lat 80. może lecieć z prędkością 2450 km\h, aby dogonić cel.

Zdjęcie Sukhoi Su-27 jest uzbrojony w działo 30-mm oraz standardowy zestaw rosyjskich pocisków powietrze-powietrze m.in. R-60 / Wikipedia