Rosyjski wóz rozminowywania UR-77 nie usuwa min. Zwykły złom

Ten wybuchowy sposób rozminowania terenu jest wykorzystywany także do niszczenia barykad czy pozycji ufortyfikowanych walki. Rosjanie podczas wojny w Ukrainie już nie raz wykorzystywali liny UR-77 także do ostrzału pozycji cywilnych jako prowizoryczna broń terroru. Teraz jednak gdy potrzebują UR-77 do rozminowania pól, czyli do tego, po co go stworzono, ten okazuje się bezużyteczny. Jak w sowieckim dowcipie, okazuje się, że rosyjski wóz do usuwania min, w ogóle nie usuwa min.

UR-77 to "rosyjski cud techniki"

Vladen Tatarski w swoim poście komentuje wykorzystanie UR-77 Meteroite do walk w regionie Donbasu, zaznaczając, że jego refleksje można przełożyć na cały front. Rosjanie mierzą się bowiem z ogromnym zaminowaniem terenu przez Ukraińców, którzy mają specjalne miny, mogące być wystrzeliwane z artylerii, co pozwala zaminować szybko duże połacie terenu. Jest to swoista kontra na rosyjskie ataki, która sprawia, że dosłownie stają one w miejscu.