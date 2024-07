Niedawno w Rosji uziemiono pięć z osiemnastu samolotów Ił-76MD-90A, czyli ponad 25 proc. całej floty najnowszego wariantu rosyjskich transportowców wojskowych. Tamtejszy komitet śledczy ogłosił, że powodem takiej decyzji było wyposażenie samolotów w niskiej jakości łożyska niespełniające norm.

Zakłady spod Moskwy sprowadzały niskiej jakości części

Śledczy zwrócili swoją uwagę przede wszystkim na hutę i zakłady mechaniczne w mieście Bałaszycha leżące około 10 kilometrów na wschód od Moskwy. Zakład miał sprowadzać z zagranicy niskiej jakości części, aby sprostać terminom narzuconym przez Rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Cała sprawa jest o tyle ciekawa, że łożyska, które montowano w podwoziu samolotów w fabryce Aviastar w Uljanowsku nad Wołgą, posiadały fałszywą dokumentację określającą ich pochodzenie na fabrykę łożysk w Saratowie, a prawdopodobnie pochodziły z Chin. Dodatkowo dokumenty miały sfałszowaną certyfikację Rosyjskiego Ministerstwa Obrony.

Wykorzystanie tych niespełniających żadnych norm części spowodowało szereg usterek i ostatecznie uziemienie pięciu maszyn Ił-76MD-90A, którym zdołano te elementy zamontować. Władze zakładów w Bałaszysze są obecnie przesłuchiwane, skonfiskowana miała być także wszelka dokumentacja dotycząca podejrzanych transakcji.

Poważnie naruszono interesy państwa reprezentowanego przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. Narażono także bezpieczeństwo i zdolności obronne kraju Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej

Zastraszenie fabryk nie zadziałało najlepiej

Prawdopodobnie cała sytuacja jest wynikiem ogłoszenia rosyjskiego ministerstwa przemysłu i handlu z połowy czerwca. Poinformowano wtedy rosyjskie fabryki, że niespełnienie terminów zawartych w kontraktach z branży zbrojeniowej będzie skutkowało przejęciem fabryk przez państwo.

Widać, że Rosjanie zaczynają mieć poważne problemy z kontraktami dla wojska, które przez utrudniony napływ części z Zachodu często nabierają sporych opóźnień. Tamtejsza armia nie może sobie jednak pozwolić na zaległości, więc zdecydowano się na zastraszenie właścicieli fabryk. Niestety dla Rosjan, w dużej mierze przyniosło to odwrotny skutek i teraz uziemione jest 25 proc. ich kluczowych, najnowocześniejszych transportowców.

Ił-76 - dlaczego jest tak ważny?

Samolot Ił-76 to 4-silnikowy odrzutowy samolot transportowy produkcji radzieckiej. Maszyna powstaje od 1974 roku i do tego czasu miało powstać około tysiąc egzemplarzy. Samolot zaprojektowano przede wszystkim do transportowania ciężkiego sprzętu na dalekie odległości, czego skuteczność została dowiedziona podczas radzieckiej interwencji w Afganistanie, gdzie Iły-76 odpowiadały za transport 89 proc. wojsk i 74 proc. towarów do strefy walk.

Obecnie Ił-76 jest konstrukcją, na której opiera się większość rosyjskich ciężkich samolotów specjalistycznych. Mowa tutaj m.in. o tankowcach, samolotach wczesnego ostrzegania czy maszynach dowodzenia, choć Ił-76 użytkowany jest także przez cywilne linie lotnicze.

Łącznie Rosyjskie Siły Powietrzne mają posiadać 128 egzemplarzy samolotu Ił-76 w różnych wariantach transportowych jednak znaczną część tej liczby stanowią maszyny wyprodukowane w ZSRR, które w dużej mierze pozostają niesprawne. Obecnie jest to najliczniej posiadany przez Rosję strategiczny transportowiec. To na nim opiera się w zasadzie cały rosyjski ciężki transport lotniczy.