Rosyjskie siły oślepione. Straciły cenne "oko Saurona"

Ukraińcy chwalą się likwidacją "oka Saurona". Jest to najnowocześniejszy rosyjski system monitoringu wojskowego o nazwie Murom-M. To niezwykle groźny sprzęt, który pozwala widzieć w całkowitych ciemnościach. Rosjanie wykorzystują go do wykrywania zagrożeń na odległość ponad 10 kilometrów. W ten sposób mogą skutecznie przygotować się i ochronić ważny sprzęt lub pojazdy na kontrolowanych przez siebie terenach.

Od początku wojny, Ukraińcom udało się zniszczyć kilka takich systemów, ale nie jest to takie proste zadanie, bo Rosjanie bardzo dobrze je ukrywają przed wzrokiem Ukraińców i chronią przed np. dronami kamikadze. Jednak pomimo potężnych zabezpieczeń, siły specjalne namierzyły i zniszczyły kolejny Murom-M.

Reklama