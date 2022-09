Terrorystyczny atak na nitki gazociągu Nord Stream spowodował powstanie na Bałtyku potężnego kręgu na wodzie, który jest widoczny nawet z kosmosu. Być może zdjęcia satelitarne pomogą w rozwikłaniu zagadki, kto stoi za tym aktem sabotażu na głębokości 70 metrów. Fotografie wykonał miniaturowy satelita o nazwie Dove amerykańskiej firmy Planet (z siedzibą w San Francisco).

Już w poniedziałek 26 września jeden z 200 satelitów tej korporacji przelatywał nad Bałtykiem. System monitorowania powierzchni morza w poszukiwaniu anomalii pogodowych wykrył coś dziwnego i natychmiast wysłał sygnał na Ziemię wraz ze zdjęciem zagadkowego zjawiska. Na południowy wschód od duńskiej wyspy Bornholm sfotografował dziwnie wyglądający krąg na powierzchni morza. Okazało się, że to jedno z pierwszych zdjęć tego fragmentu Bałtyku wykonanych po ataku na gazociąg Nord Stream 2.

Zdjęcie 26 września system satelity firmy Planet wysłał sygnał, że na Bałtyku pojawił się dziwny, jasny krąg / Twitter

Poniżej fotografia wyspy Bornholm wykonana przez satelitę Dove w sierpniu tego roku wraz z grafiką z zaznaczonymi miejscami trzech wycieków gazu z nitek gazociągów Nord Stream 1 i 2 (o czwartym miejscu w czwartek poinformowały szwedzkie media).



Zdjęcie Zdjęcie wyspy Bornholm wykonane przez satelitę Dove w sierpniu. - żółte gwiazdki na mapie to miejsca zlokalizowanych wycieków z gazociągu / Twitter

Satelita na tropie sprawców zamachu na Nordstream?

Dove firmy Planet to jeden z najmniejszych satelitów świata. Ma wielkość klasycznego pudełka do butów, do którego przylegają dwa skrzydła paneli słonecznych. Mimo tak małych rozmiarów ma znakomitą kamerę pozwalającą wykonywać wyraźnie zdjęcia obiektów o średnicy zaledwie trzech metrów. Amerykańska firma Planet umieściła na orbicie ponad 200 takich satelitów, aby monitorować zmiany klimatyczne i pogodowe na Ziemi. Nikt nie przypuszczał, że typowy satelita pogodowy może odegrać decydującą rolę w ustalenia sprawców zamachu terrorystycznego na dwie nitki gazociągu Nord Stream.



Zdjęcie Firma Planet umieściła 200 małych satelitów na orbicie, aby monitorować zmiany klimatu na Ziemi / foto: Planet Labs PBC / domena publiczna

Firma Planet udostępniła zaledwie jedno zdjęcie jasnego okręgu na morzu powstałego po ataku na gazociąg. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że tych zdjęć na pewno jest więcej.



Satelita Dove (firmy Planet) wykrył miejsce uszkodzenia gazociągu Nord Stream na Morzu Bałtyckim, około 13 mil morskich na południowy wschód od wyspy Bornholm w Danii. Zrobione 26 września 2022 r. Wpis firmy Planet w portalu społecznościowym twitter

Szwedzkie służby specjalne SAPO przejęły od policji dochodzenie w sprawie prawdopodobnego sabotażu, przez który doszło do wycieku z gazociągów Nord Stream na Morzu Bałtyckim. Premier Finlandii Sanna Marin uznała, że sytuacja związana z wybuchami i wyciekami gazu z rurociągów Nord Stream jest "poważna" i "niepokojąca".

Jest bardzo prawdopodobne, że satelita Dove firmy Planet sfotografował moment pojawienia się kręgu na Bałtyku, choć operator nadzorujący satelity milczy w tej sprawie. Jeśli to się okaże prawdą, wtedy dzięki takim fotografiom będzie można ustalić, czy w pobliżu miejsca terrorystycznego ataku były łodzie, drony czy śmigłowce. Po raz pierwszy w historii pogodowy satelita ma szansę dostarczyć dowód w śledztwie prowadzonym przez Szwecję.