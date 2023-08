Na razie dokładnie nie wiadomo, co tak naprawdę się stało. Świadkowie donoszą o dwóch eksplozjach jakie miały wstrząsnąć okolicą na kilkanaście sekund przed uderzeniem maszyny w ziemię. Obecnie na miejscu katastrofy pracuje cały sztab ekspertów od spraw lotnictwa i przedstawiciele FSB, którzy mają ustalić przebieg zdarzeń.

Amerykanie publikują pierwsze zdjęcie satelitarne z katastrofy

Na amerykańskich obrazach satelitarnych opublikowanych przez firmę Planet możemy zobaczyć miejsce katastrofy. Znajduje się ono w obwodzie twerskim, ale nie jest to te same miejsce, które było przedstawiane na początku, czyli obok miasta Twer. Prawdziwe miejsce znajduje się mniej więcej w połowie odległości pomiędzy Moskwą a Petersburgiem, ok. 20 kilometrów od miasta Wałdaj, w którym znajduje się jedna z najważniejszych rezydencji Putina.