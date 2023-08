Ukraińcy zbudowali potężny pocisk. Uderzyli nim na Krym

Użyli swojego pocisku do zniszczenia systemu S-400

Teraz ukraińska armia będzie mogła o wiele bardziej swobodniej dokonywać kolejnych ataków na bazy wojskowe i składy paliw czy amunicji na Krymie. Najważniejszą informacją w tej akcji służb jest fakt, że Ukraińcy użyli do ataku własnej produkcji pocisku R-360 Neptun. Jest to przeciwokrętowy pocisk manewrujący opracowany i rozwijany przez ukraińskie Państwowe Przedsiębiorstwo Kijowskie Biuro Projektowe Łucz, należące do koncernu Ukroboronprom.

Powstał on po 2014 roku, jako odpowiedź na zagrożenie w związku z okupacją przez Rosjan Donbasu i Krymu. Ukraińcy chcieli za pomocą tej broni dokonywać ataków zarówno na Flotę Czarnomorską, jak i cele na samym Krymie. Niestety, brak środków finansowych mocno pokrzyżował te wielkie plany.