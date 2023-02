Co potrafią francuskie Rafale?

Dassault Rafale są to wielozadaniowe samoloty myśliwskie produkowane przez Dassault Aviation od 1997 roku. Występują w wersji jedno- lub dwu miejscowej i napędzane są przez dwa dwuprzepływowe silniku SNECMA M88-2 o ciągu 100 kN każdy. Maszyna potrafi latać z prędkością maksymalną 2130 km/h i osiąga pułap 16 800 m. Przy pełnym zbiorniku paliwa pokonuje około 3 700 km.

Sprzęt potrzebuje pasa startowego o długości 300 m, by wzbić się w powietrze i 450-metrowego pasa, by wylądować. Myśliwiec wznosi się z prędkością 333 m/s. W skład uzbrojenia wchodzi działko GIAT 30/719B kalibru 30 mm oraz wymiennie pociski rakietowe m.in. MDA Meteor, AIM-132 ASRAAM, MBDA MICA IR.EM typu powietrze-powietrze oraz pociski MBDA APACHE, czy AM 39 Exocet typu powietrze-ziemia. Samolot może również wystrzeliwać rakiety ASMP, które mogą być wyposażone w głowicę atomową. Obecnie sprzęt wykorzystywany jest przez Francję, Grecję, Indie, Katar i Egipt.