Samoloty mogą zostać uziemione z różnych powodów. To często usterki techniczne, czy trudne warunki pogodowe, a nawet problemy linii lotniczych. Efekt jest taki samo - maszyna nie poleci, koniec i kropka. Tak się jednak składa, że w przypadku portugalskich linii lotniczych TAP Air powód był zgoła odmienny .

O ile chomiki same w sobie nie stanowią większego zagrożenia dla człowieka, to dla maszyny, jaką jest samolot już tak. Gryzonie mogą wszak dokonać sporych zniszczeń np. w instalacji elektrycznej samolotu, co ostatecznie mogłoby być tragiczne w skutkach. Obsługa samolotu szybko zaczęła akcję poszukiwawczą, która była dość karkołomna. Jak znaleźć niemal 140 chomików, które rozbiegły się po całej maszynie?