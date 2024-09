Spis treści: 01 Nowe linie i loty z Polski

Nowe linie i loty z Polski

W przyszłym roku pasażerowie korzystający z portu lotniczego w Lublinie będą mogli skorzystać z oferty nowego przewoźnika. Na płycie lotniska pojawi się samolot w barwach Aeroitalia. Włoskie linie lotnicze ogłosiły, że już niedługo zainaugurują połączenie bezpośrednie ze stolicy województwa lubelskiego do Rzymu - wyjątkowej stolicy Włoch.

Będzie to jedyny bezpośredni lot z Lublina do Rzymu, ale nie pierwszy raz, gdy Aeroitalia chce rozwinąć skrzydła w tym mieście. Próby rozpoczęcia działalności na lotnisku w Lublinie były już podejmowane w przeszłości. W planach było otwarcie lotów do Mediolanu-Bergamo, jednak ostatecznie połączenie nie doszło do skutków.

Loty z Lublina do Rzymu

Nowe połączenie z Polski będzie dostępne od 22 marca 2025 roku. Włoski przewoźnik zaplanował rotację dwa razy w tygodniu - loty do Rzymu z Lublina będą startowały we wtorki i soboty, w te same dni odbywać się będą również powroty ze stolic Włoch na lotnisko Fumicino.

Lublin - Rzym-Fumicino - wtorki i soboty o 14:00, lądowanie o 16:20

- wtorki i soboty o 14:00, lądowanie o 16:20 Rzym-Fumicino -Lublin - wtorki i soboty o 10:50, lądowanie o 13:10

Loty będą realizowane na pokładach samolotów Boeing B737-800 NG. To wąskokadłubowa maszyna, która jest jedną z najpopularniejszych na świecie. Znajdziemy go w wielu różnych malowaniach linii lotniczych z całego świata, m.in. we flocie popularnego w Europie przewoźnika Ryanair.

Co ciekawe, dużym plusem nowego połączenia z pewnością jest rzymskie lotnisko. Fumicino to największy port obsługujący stolicę Włoch i przy okazji największe międzynarodowe lotnisko kraju. Stanowi duży hub przesiadkowy, ITA Airways.

Lotnisko w Lublinie z miłym dodatkiem

Dla pasażerów latających z Lublina nowe loty do stolicy Włoch z pewnością są ciekawą nowością. To miłe urozmaicenie rozkładu lotów, który do tej pory oferował głównie połączenia liniami Wizz Air oraz Ryanair, a także czartery i loty do Warszawy na pokładach PLL LOT. Nie oznacza to jednak, że port lotniczy czeka nowe otwarcie.

Chociaż ten zaliczył świetny okres letni, to przed nim raczej trudne czasy zimą - już teraz spodziewane jest spore ograniczenie działalności z uwagi na skromną ofertę i niskie zainteresowanie pasażerów.