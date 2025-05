I to jeszcze nie koniec złych wieści dla Ukrainy, bo jak informuje ekskluzywnie Defense Express, Rosjanie właśnie zaczęli stosować z Shahedami-136 dwa nowe typy głowic bojowych . Jedna z nich została opracowana w Rosji, a druga pochodzi od sojuszniczego Iranu - obie wersje mają masę zwiększoną do 90 kg, w porównaniu do standardowych 50 kg. Lokalnie opracowana KOFZBCh ma połączone działanie przeciwpancerne, odłamkowe, burzące i zapalające. Jak dowiedzieli się dziennikarze serwisu "od źródeł zaznajomionych ze sprawą", które dostarczyły też zdjęcia i opisy nowego wyposażenia:

Shahed-136 to amunicja krążąca mająca ok. 3,5 m długości i rozpiętość skrzydeł około 2,5 m, która przenosi głowicę bojową o masie od 30 do 90 kilogramów, a jej zasięg operacyjny szacuje się na 1000-2500 km, w zależności od wersji. Shahed-136 jest wyposażony w prosty system napędowy, często porównywany do silnika kosiarki ze względu na charakterystyczny dźwięk. Rosjanie często używają go do atakowania ukraińskiej infrastruktury i pozycji wojskowych, zazwyczaj odpalając w większych grupach ze stacjonarnych wyrzutni, co znacznie upraszcza logistykę i zwiększa efektywność masowej produkcji.