Stara rosyjska propaganda

Ze względu na brak znaczących postępów w Ukrainie przy niewyobrażalnych stratach, rosyjskie władze sięgają po prymitywną propagandę, aby utrzymać poparcie wojenne wśród społeczeństwa. Jednym z popularniejszych sposobów na zbieranie aplauzu dla władz w Moskwie są wizyty czołowych dygnitarzy w fabrykach zbrojeniowych.

Jeden z najnowszych spektakli miał miejsce w zakładzie Państwowego Biura Projektującego "Raduga", konstruującego pociski manewrujące. Odwiedził je rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu, który miał dokonać inspekcji broni. Za nim przyjechały rosyjskie media, z zadaniem stworzenia materiału ukazującego w chwale rosyjski przemysł zbrojeniowy.

Reklama

Szojgu zdenerwował się na wizji

Od samego początku reprezentanci biura uwijali się wokół ministra, tłumacząc mu, jakie projekty zapewnia armii. Całość wyglądała jak nagrywki do Polskiej Kroniki Filmowej w PRL, gdzie trzeba pokazać, że krajowa produkcja wyrabia 200 proc. normy. W pewnym momencie doszło do zaskakującej sceny.

Szojgu doszedł do pocisku przeciwradarowego Kh-58UShK. Jeden z przedstawicieli przedsiębiorstwa zapewnił, że rakieta ma zasięg 250 kilometrów, licząc na uznanie ministra. Ten jednak z widocznym wyrzutem odparł, że to za mało. Gdy zapadła niezręczna cisza, wojskowy zaczął krytykować pracowników, że nie zapewniają broni, jaka jest potrzebna na froncie.

- 250 kilometrów... no to właśnie o tym chcę wam tu powiedzieć. My potrzebujemy takich pocisków o zasięgu 300, ponad 300 kilometrów. Bo widzicie zresztą, jaka jest sytuacja na froncie. Trzeba zwiększyć zasięg - podsumował Szojgu, wzruszając ramionami.