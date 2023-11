Jak wyglądał proceder kradzieży części do myśliwców

SBU zatrzymało jednego z podejrzanych na gorącym uczynku, gdy próbował przemycić części do Naddniestrza przez obwód odeski. Ukrył je we wnękach swojego samochodu. Według ustaleń miały trafić do jednego z krajów Azji Wschodniej.

Funkcjonariusze ustalili, że "mózgiem" grupki ukraińskich przestępców był przedsiębiorca z Charkowa. Na "wyspecjalizowanych stronach" miał umieszczać reklamy komponentów lotniczych dla zagranicznych klientów.

Trzem zatrzymanym postawiono zarzuty zorganizowanego naruszenia procedury międzynarodowego transferu towarów podlegających państwowej kontroli eksportu. Za to grozi im do pięciu lat więzienia. Obecnie SBU próbuje znaleźć osoby zamieszane w proceder, w tym tych, którzy sami wynosili sprzęt z fabryk Motor Sicz.



Wojenny problem Ukrainy

SBU od początku wojny monitoruje wszelkie przejawy wykorzystywania trwającej wojny w Ukrainie, do prób nielegalnego zbijania majątku. Istnieją niestety osoby, które w obecnym chaosie widzą możliwość zysku, nie zważając na swój kraj. Chociażby już dzień po zatrzymaniu grupy chcącej sprzedawać części do samolotów Mig-29, SBU zatrzymała w obwodzie kirowogradzkim osobę podejrzaną o kradzież i próbę sprzedaży części do silników śmigłowców MI-8T.

Wojenny chaos sprawił, że sprzedaż broni zarówno z krajowego arsenału, jak i porzuconego sprzętu Rosjan stał się łatwym biznesem, napędzającym korupcję. Dotyka to także sprzętu przekazywanego z zagranicy. W lipcu 2023 roku Pentagon przedstawił raport, wedle którego część amerykańskiego sprzętu wysłanego Ukrainie w 2022 roku została skradziona m.in. przez handlarzy na czarnym rynku, zanim trafiła w ręce ukraińskich żołnierz.

Według tego samego raportu na ten moment Ukraińcy mieli w większości poradzić sobie z problemem. Ukraińskie władze stawiają coraz większy nacisk na walkę z przestępczością wykorzystującą wojnę. Niemniej trudno oczekiwać, że zniknie ona całkowicie, gdyż jest ona znamienna nie tylko dla Ukrainy, ale także dla Rosji, a nawet państw, w których zbierana jest pomoc dla Ukraińców.

Zdjęcie W ostatnich miesiącach wzrosła świadomość możliwych defraudacji pieniędzy przez organizacje reklamujące się jako zbierające sprzęt czy pieniądze dla walczącej Ukrainy. Chociażby w marcu br. głośno było o skandalu dotyczącego estońskiej organizacji Slava Ukraini, której czołowe postacie zabierały dla siebie większość wpłacanych pieniędzy

Mig-29 to stary strażnik Ukrainy

Przypadek złodziei części samolotów może zostać potraktowany szczególnie ostro, ze względu na sytuację ukraińskich Sił Powietrznych. Obecnie myśliwce Mig-29 stanowią podstawę Sił Powietrznych Ukrainy, jednak ich użycie jest mocno ograniczone nie tylko ze względu na przewagę Rosjan w powietrzu, ale też brak części zamiennych. Stąd jak donosił The Economist w kwietniu br., Ukraińcy rozebrali na części przynajmniej kilka wysłanych im przez Polskę myśliwców Mig-29.

Mig-29 to poradziecka konstrukcja, która po raz pierwszy weszła do służby w 1983 roku. Wykorzystując dwa silniki Klimow RD-33 może rozpędzić się do 2 445 km/h, osiągając pułap aż 17,5 kilometra. Zaprojektowano go jako samolot wielozadaniowy, jednak jego konstrukcja specjalizuje go do walki o dominację powietrzną na krótkim dystansie. Jego najgroźniejsze pociski R-73, przez lata uważane były za jedne z najniebezpieczniejszych systemów powietrze-powietrze w walce na bliskich odległościach.





Zdjęcie Mig-29 do dziś stanowi wyposażenie sił powietrznych wielu państw jak Polska, Rumunia, Ukraina, Rosja czy Kazachstan. Państwa często same prowadziły ich własne modernizacje. W Polsce w latach 2004-2005 część samolotów została ulepszona, aby odpowiadać standardom NATO. Wyposażono je w m.in. m.in. nowe systemy nawigacji, odbiorniki GPS, czy urządzenia identyfikacji swój obcy. Obecnie podczas wojny Ukraińcy przystosowali niektóre samoloty Mig-29 do przenoszenia pocisków do niszczenia radarów AGM-88 HARM, przekazanych przez USA

Niemniej dziś bazowy Mig-29 to konstrukcja bardzo przestarzała na współczesnym polu walki, gdzie zamiast bliskiego kontaktu, łatwiej niszczyć wrogie samoloty z dystansu. Chociażby jego radar N-019 nie zapewnia odpowiedniego wykrycia wrogich maszyn, mogąc łatwo paść ich łupem, co miało już miejsce podczas starć z nowoczesnymi rosyjskimi myśliwcami jak Su-35. Wraz z wiekiem samolotów Mig-29 wzrasta także podatność na awarię, stąd części zamienne do nich są tak ważne, zwłaszcza w warunkach wojennych.