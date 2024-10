Sławna broń znowu zapolowała na Rosjan. Byli bezradni

Systemy FGM-148 Javelin są jedną z najważniejszych broni w rękach ukraińskich żołnierzy. To one pomogły zatrzymać pochód rosyjskich czołgów na początku pełnoskalowej inwazji i do dziś stanowią ważne uzbrojenie przeciwpancerne zwykłych żołnierzy.

Ich skuteczność przypomnieli właśnie żołnierze 15. Brygady Gwardii Narodowej. Walcząc w pobliżu wsi Sełydowe w obwodzie donieckim udało im się zaskoczyć rosyjski czołg T-72B3 i wóz bojowy BWP-1AM Basurmanin.

Reklama

Na jednym z nagrań możemy zobaczyć cały proces ataku na czołg ze strony Ukraińców. Widać na nim odpalenie pocisku, który po dotarciu do celu, uderzył w strop wieży. Po chwili z czołgu unosiły się kłęby dymu i ognia, które strawiły rosyjską maszynę.