Spektakularny start niemieckich pocisków na Ukrainie

IRIS-T to system obrony światowej klasy

To sprawia, że początkowo pocisk jest naprowadzany przez wyrzutnię, ale jeśli zbliży się do celu z ogromną prędkością, pałeczkę przejmuje głowica naprowadzająca. Eksplozja wysoce wybuchowego materiału łączy się ze zjawiskiem fragmentacji (wyrzucenia dookoła szrapneli), a jest ono wywoływane przy bezpośrednim uderzeniu w cel lub po wykryciu obecności wrogiego pocisku.

Niemiecki rząd zapowiedział jeszcze, że w ramach nowej pomocy dostarczy na Ukrainę setki rakiet do zestawów IRIS-T. Jest to pokłosie ostatnich masowych rosyjskich ataków rakietowych. Ale to nie wszystko, na Ukrainę dotrzeć mają też dwa supernowoczesne radary TRML-4D AESA, każdy o zasięgu 250 kilometrów. Będą one przeznaczone do współpracy z IRIS-T i zapewnią jeszcze lepszą ochronę miast naszego wschodniego sąsiada.

Niemcy również stawiają na systemy IRIS-T

Co ciekawe, niemiecki Urząd do spraw zakupów obronnych Bundeswehry BAAINBw podpisał kilka tygodni temu nową umowę ramową z rodzimą spółką Diehl Defence na dostawy 1280 pocisków przeciwlotniczych IRIS-T/TCV. To pokazuje, jak sama niemiecka armia ceni sobie tą broń obronną.