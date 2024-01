Ukraińskie miasta niemal bezustannie atakowane są rosyjskimi rakietami i dronami. Nie dziwi zatem fakt, że Siły Zbrojne Ukrainy wzięły sobie za cel ataki na rosyjskie lotniska, gdzie stacjonują najpotężniejsze rosyjskie bombowce, które odpowiadają za ataki na cywilów i cywilne obiekty.

Po ostatnich tragicznych w skutkach atakach na Kijów czy Charków, SZU dziś rano (10.01) dokonały ataku za pomocą dronów kamikadze na strategiczną bazę lotniczą Engels w obwodzie saratowskim. Trzeba tutaj mocno podkreślić, że leży na na terytorium Rosji i jest ona jedynym domem dla potężnych bombowców Tu-160. Od lutego 2022 roku, obiekt ten jest wykorzystywany do nalotów na dużą skalę na Ukrainę.

Siły Zbrojne Ukrainy nie ujawniły, czy dronom udało się zniszczyć rosyjskie maszyny, ale pewne jest, że co najmniej dwa bezzałogowce spadły na teren lotniska. Raczej nie mamy co oczekiwać, że Rosjanie przyznają się do jakiejkolwiek straty. MON jak zwykle informuje tylko, że wszystkie drony zostały zestrzelone, a bombowce zdążyły się wzbić w powietrze i uniknęły ataku.