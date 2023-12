Na twitterowym kanale Babak Taghvaee - The Crisis Watch, zajmującym się lotnictwem, pojawił się interesujący materiał wideo, na którym widzimy w akcji miniaturową amunicję krążącą wykorzystywaną przez Siły Obronne Izraela. Jak możemy przeczytać w opisie, wojsko izraelskie sięgnęło po nią w celu "poszukiwania palestyńskich terrorystów na Zachodnim Brzegu Jordanu". Co więcej, autor wpisu dodaje też, że każdy z dronów Spike Firefly, bo tak się nazywają, przenosi 3 kg materiałów wybuchowych, czyli wystarczająco do "upolowania jednego lub dwóch terrorystów".

Reklama

Spike Firefly to tajemnicza nowość

To nie pierwszy raz, kiedy Izrael korzysta z tego tajemniczego bezzałogowego rozwiązania, które wyróżnia się pośród innych dronów-kamikadze projektem w konfiguracji helikoptera, tzn. jest wyposażone w podwójne współosiowe przeciwbieżne łopaty wirnika. Wcześniej usłyszeliśmy o nim we wrześniu, kiedy to zostało wykorzystane do uderzenia w cel w mieście Dżanin, co było jednym z jego pierwszych zastosowań operacyjnych.