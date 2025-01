Stał się cud. Słowacja wysłała na Ukrainę potężną broń

System jest zainstalowany na kołowym podwoziu opartym na ciężarówce Tatra 815 VP w układzie napędowym 8x8. Oferuje on wystarczającą moc silnika do rozpędzenia pojazdu do 90 km/h na drogach i do ok. 30 km/h w trudnym terenie. Zuzana-2 została zaprojektowana do pokonywania dość wysokich przeszkód o wysokości do 60 centymetrów.