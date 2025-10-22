Amerykańska firma Bell Textron ogłosiła podpisanie listów intencyjnych z Ukrainą, które otwierają drogę do potencjalnej dostawy śmigłowców AH-1Z "Viper" i UH-1Y "Venom" dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Umowa została zawarta podczas ceremonii w Waszyngtonie z udziałem przedstawicieli ukraińskiego Ministerstwa Gospodarki, Ekologii i Rolnictwa oraz agencji UkraineInvest.

To kolejny element bezpośredniego wsparcia militarnego administracji Trumpa dla Kijowa w obliczu trwającej wojny. Jak podaje ukraińska agencja Unian, dostawy miałyby odbyć się w ramach programu Foreign Military Sales (FMS). Jak podkreślił Jeffrey Schloesser, wiceprezes Bell ds. strategicznych, "jesteśmy dumni z ogłoszenia tej umowy i potencjału dostarczenia tych niesamowitych maszyn Ukrainie".

Amerykańskie śmigłowce bojowe Viper i Venom dla Ukrainy

Śmigłowce AH-1Z "Viper" to zaawansowane maszyny szturmowe, przeznaczone do precyzyjnych ataków na cele naziemne, wyposażone w systemy celownicze i uzbrojenie rakietowe, co czyni je idealnymi do operacji w warunkach bojowych. Z kolei UH-1Y "Venom" to wielozadaniowy śmigłowiec transportowy i wsparcia, zdolny do ewakuacji rannych, rekonesansu czy transportu sił specjalnych.

Kluczową zaletą obu modeli jest ich wysoka wspólność części zamiennych na poziomie 85 procent, co ułatwia logistykę i utrzymanie floty. Bell Textron podkreśla, że te helikoptery, używane przez Korpus Piechoty Morskiej USA, znacząco wzmocnią ukraińskie zdolności powietrzne, oferując niezawodność i wszechstronność w trwającej wojnie.

USA wciąż wspierają Ukrainę w wojnie z Rosją

Współpraca z Ukrainą nie ogranicza się jedynie do dostaw. Listy intencyjne przewidują eksplorację możliwości przemysłowej kooperacji, w tym potencjalnego montażu lub produkcji lokalnej śmigłowców. To podejście ma na celu nie tylko szybkie wzmocnienie armii ukraińskiej, ale także rozwój ukraińskiego sektora obronnego, co mogłoby stworzyć nowe miejsca pracy i transfer technologii.

Program FMS, nadzorowany przez rząd USA, zapewni zgodność z międzynarodowymi standardami i finansowanie. Obecnie szczegóły dotyczące liczby maszyn i harmonogramu dostaw pozostają na etapie negocjacji. Jak zaznacza Schloesser, "H-1 mogą odegrać kluczową rolę w budowaniu ukraińskich zdolności obronnych, zapewniając niezbędne udoskonalenie floty powietrznej i wzmacniając bieżące wsparcie powietrzne".

Coraz większe partnerstwo amerykańskich firm z Ukrainą

Podpisanie tych listów intencyjnych to ważny krok w zwiększeniu zachodniego wsparcia dla Ukrainy, szczególnie w segmencie lotnictwa bojowego, gdzie Kijów boryka się z brakami sprzętowymi. Dostawa Viperów i Venomów mogłaby znacząco poprawić mobilność i skuteczność ukraińskich sił, potencjalnie zmieniając dynamikę frontową.

Eksperci z Defence Express podkreślają, że w znaczeniu geopolitycznym, nowa umowa podkreśla zaangażowanie USA w długoterminowe partnerstwo z Ukrainą, co może zachęcić inne kraje do podobnych inicjatyw. Analitycy przewidują, że negocjacje zakończą się w ciągu najbliższych miesięcy, co przyspieszy integrację tych śmigłowców z ukraińską flotą jeszcze w 2026 roku.

