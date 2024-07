Jego zdaniem łatwiej jest przeciwdziałać rakietom, nawet gdy są one wycelowane bezpośrednio w ich system i opowiada tu o pewnej bitwie, w której Rosjanie wysłali na nich trzy stale zmieniające wysokość rakiety manewrujące Kh-59. Wyjaśnia, że za sprawą zsynchronizowanej i skoordynowanej pracy jednostki załodze udało się zestrzelić wszystkie. Ukraiński wojskowy podkreśla też, że część prac jednostki pozostaje "za kulisami" i są one tak samo ważne, a obejmuje to utrzymanie systemu, rozmieszczenie schronów i stanowisk, kamuflaż, przerzuty itp.

Co potrafi system HAWK?

HAWK (Homing All the Way Killer) to system ziemia-powietrze średniego zasięgu, który wszedł do służby w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, ale od czasu pierwszego wdrożenia przeszedł liczne ulepszenia. Nie jest jasne, które konkretnie wersje systemu HAWK zostały dostarczone do Ukrainy, w zeszłym roku Hiszpania ogłosiła transfer części swojego wyposażenia, w tym systemów I-Hawk Phase I i III oraz Hawk XXI/Hawk 21. W lutym Szwecja przekazała Ukrainie komponenty swoich systemów I-Hawk, znanych w kraju jako RBS 97, które przechodzą modernizację od 2015 roku.

Niezależnie jednak od wersji, zachowały jednak swój podstawowy mechanizm operacyjny, czyli wykorzystują kombinację radarów do wykrywania i śledzenia celów na dużych i małych wysokościach (AN/MPQ-50 do wykrywania celów na wysokich i średnich wysokościach w promieniu 100 kilometrów i AN/MPQ-62 do celów nisko lecących), a po wystrzeleniu rakiety śledzą oświetlone zagrożenie za pomocą odbitej energii radarowej.

Według deklaracji producenta ulepszone pociski systemu MIM-23B mają efektywny zasięg 40 kilometrów i wykorzystują ładunek wybuchowy o masie 75 kilogramów. Mogą lecieć z prędkością 2,7 Mach, stanowiąc dobrą obronę przed samolotami, pociskami manewrującymi, a nawet pociskami balistycznymi krótkiego zasięgu.