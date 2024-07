Rosjanie stracili aż 20 czołgów w jeden weekend

Oprócz czołgów, Rosjanie stracili też 56 wozów opancerzonych, 68 systemów artylerii, 97 cystern, 84 drony, jeden samolot i 25 sztuk specjalnego uzbrojenia. Dotychczas zniszczono 361 samolotów, 326 śmigłowców czy 2353 pociski manewrujące.

Jak podaje serwis Defence Express, armia Kremla może obecnie posiadać zdatnych do walki ok. 2000 czołgów. Wystarczy policzyć, że gdyby tendencja pacyfikowania rosyjskich czołgów się utrzymała, co nie jest abstrakcją, już za 100 dni Rosjanie mogliby utracić nawet 1800 czołgów. Nawet gdyby uwzględnić produkcję i naprawę, to w najlepszym scenariuszu dla Ukrainy, "Rosja może zostać bez czołgów do końca roku". Od początku wojny, Kreml miał stracić ponad 8000 czołgów.