Systemy Patriot już w Ukrainie. Koniec z bombardowaniem miast

Ukraina już gotowa do startu wielkiej ofensywy

Z powodu warunków atmosferycznych i trwania zjawiska zwanego rasputicą , rozległe tereny pokryły się błotem, co nie pozwala na prowadzenie żołnierzom efektywnych i bezpiecznych działań. Sytuacja może zmienić się na początku maja, wówczas również cały zapowiadany sprzęt od krajów NATO będzie już w Ukrainie.

MIM-104 Patriot to amerykański system antyrakietowy opracowany przez firmę Raytheon. Składa się z lotniczego pocisku przechwytującego i systemu radarowego o wysokiej wydajności. Prawdopodobieństwo zaangażowania samolotu wynosi 0,8-0,9, natomiast pocisku taktycznego 0,6-0,8. Jak podaje Pentagon, koszt jednego pocisku to ok. 3 miliony dolarów.

System może być wykorzystany do zwalczania wrogich samolotów, rakiet balistycznych i pocisków manewrujących. Rakiety obronne, w zależności od użytego pocisku, mogą niszczyć cele na odległość ok. 100 kilometrów i do wysokości 30 kilometrów. W obliczu posiadania tych systemów przez Ukrainę, Rosja może stać się bezradna w kwestii realizacji skutecznych ataków na obiekty.