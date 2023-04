MON zapowiada utworzenie w Polsce "Himars Academy"

MON chce zbudować w Polsce "Himars Academy"

Polska armia przed wojną zamówiła w Stanach Zjednoczonych 20 wyrzutni HIMARS, a już po agresji Rosji na Ukrainę kolejne 200 wyrzutni (500 sztuk HIMARS + Chunmoo). Jest to część najnowszych zakupów MON, które pozwolą niebagatelnie zwiększyć bezpieczeństwo naszego kraju. Nie jest tajemnicą, że tak ogromne liczba tych systemów bez problemu pozwoli naszej armii zniszczyć większość pojazdów wojskowych i obiektów wroga, gdyby ten postanowił zaatakować nasz kraj.

Z tej okazji, Ministerstwo Obrony Narodowej chce zbudować "Himars Academy". Jako że będziemy posiadali największe w Europie zaplecze tego typu systemów (włącznie z koreańskimi K239 Chunmoo), przy okazji możemy szkolić żołnierzy z obsługi tej technologii. Nie chodzi tu tylko o ukraińską armię, ale praktycznie wszystkich krajów Europy, a nawet dużej części świata.

Jak wyglądają mobilne wyrzutnie HIMARS?

Systemy M142 HIMARS to jedna z najpotężniejszych broni krótkiego zasięgu typu ziemia-ziemia do niszczenia najróżniejszych pojazdów bojowych czy składów amunicji. To lekka wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet amerykańskiej firmy Lockheed Martin. Została opracowana pod koniec lat 90. XX wieku dla armii Stanów Zjednoczonych.

Mobilna wyrzutnia mierzy 7 metrów długości, 2,4 szerokości oraz 3,2 metra wysokości. Osiąga prędkość 95 km/h, a jej zasięg wynosi 480 kilometrów. Załoga składa się z 3 żołnierzy, a mianowicie kierowcy, operatora uzbrojenia i dowódcy. Kabina, w której przebywają, jest całkowicie zamknięta i opancerzona zapewniając ochronę przed ostrzałem z broni ręcznej oraz przed odłamkami pocisków artyleryjskich.

HIMARSy będą najpotężniejszymi wyrzutniami rakiet w Polsce

HIMARS przewozi pojedynczą wyrzutnię tożsamą z systemem M270 MRLS, jednak ta tutaj jest o połowę mniejsza. Taki był zresztą cel konstruktorów, którzy chcieli stworzyć lżejszy odpowiednik systemu M270. Może ona przenosić pociski o kalibrze 227 mm, a także amunicję kierowaną o zasięgu od 15 do ponad 70 kilometrów. Zestaw jest też w stanie używać pocisków z subamunicją kasetową.

Te systemy będą zbawienne dla polskiej armii. Żadna broń znajdująca się bowiem obecnie na wyposażeniu Wojska Polskiego nie ma takiego zasięgu, jaki będą mieć HIMARSy. Obecnie do 40 km mogą uderzać rakiety wystrzeliwane z wyrzutni WR-40 Langusta, ale tyko przy wykorzystaniu specjalnych pocisków.