Wypadek w Świętoszowie. Zderzyły się dwa Leopardy

Poprosiliśmy Sztab Główny Wojska Polskiego o potwierdzenie zdarzenia i udzielenie dodatkowych informacji. Od rzecznika Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych dowiedzieliśmy się, że 14 kwietnia na poligonie w Świętoszowie doszło do zderzenia dwóch czołgów Leopard 2A4. Miało to miejsce podczas ćwiczeń z udziałem ukraińskich żołnierzy.

- 14 kwietnia na poligonie w Świętoszowie podczas zajęć w Ośrodku Szkolenia Leopard w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej doszło do kolizji dwóch czołgów Leopard 2A4. W wyniku wypadku żaden żołnierz nie został poszkodowany, natomiast jeden z czołgów został uszkodzony i obecnie znajduje się w hali remontowej, gdzie zostanie poddany oględzinom, weryfikacji i ocenie skutków zderzenia. W szkoleniu uczestniczyli żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy rzecznik prasowy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, ppłk Marek Pawlak

Pułkownik nie mógł nam udzielić informacji nt. żołnierzy, którzy prowadzili czołgi biorące udział w wypadku, ani ewentualnego postępowania w sprawie.

Na pierwszy rzut oka uszkodzony Leopard 2 potrzebuje głębszej naprawy. Nie jest to jednak kompletna strata maszyny i możliwa jest jego naprawa, a nawet wykorzystanie jej jako szansa do modernizacji np. do wersji Leopard 2PL.

Zdjęcie Leopard 2PL to polska modyfikacja naszych czołgów Leopard 2A4 mających podnieść ich możliwości na współczesnym polu bitwy. / Wikipedia

Warto podkreślić, że jak tego typu wypadki są zmorą wojskowych, stanowią także nieodłączny element ćwiczeń. Szczególnie jeśli mówimy o trenowaniu żołnierzy, którzy mają do czynienia maszynami po raz pierwszy w życiu, po przerzuceniu się z zupełnie innych konstrukcji.



W takiej sytuacji są teraz ukraińscy żołnierze, którzy poznają Leopardy po przejściu z maszyn radzieckich i w takiej byli Polacy, gdy adaptowali te czołgi w swojej armii. Jak to co wydarzyło się w Świętoszowie ma negatywne konsekwencje, nie jest to coś co świadczy o niekompetencji Ukraińców.



Polskie Leopardy dla Ukrainy

Polska ma przekazać 14 czołgów Leopard 2A4 ze swojego uzbrojenia. To druga co do wielkości liczba tych czołgów wysyłanych wśród państw tzw. "koalicji pancernej". Wyprzedzają nas tylko Niemcy (18 czołgów Leopard 2A6).

To, co też warto podkreślić w przypadku wypadku w Świętoszowie to niebezpieczeństwo, jakie Ukraińcy wprowadzili, publikując te zdjęcia. Prawdopodobne wzmoże to rosyjską propagandę. Możliwe, że Rosjanie będą nawet próbowali przekonać opinię publiczną, że Leopard 2 ze zdjęcia został zniszczony na froncie, albo przekonać, że przekazanie ich Ukraińcom było błędem.