CH-47 Chinook to amerykański śmigłowiec przeznaczony podstawowo do wykonywania misji ciężkiego transportu. Zakres jego możliwości jest naprawdę szeroki i w zależności od modyfikacji zakłada przenoszenie do 55 żołnierzy lub ciężkiego sprzętu wojskowego, wykonywanie misji ewakuacji, operacji antyterrorystycznych czy mobilnego tankowania. Sprawdza się zarówno jako platforma do operacji w czasie wojny, jak i kryzysu w momencie pokoju.