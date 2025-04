Szwecja wysłała do Ukrainy potężne łodzie szturmowe CB90

Szwecja dwa miesiące temu ogłosiła największy w historii pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Wartość wsparcia to, bagatela, 1,2 miliarda dolarów. W jej ramach, Siły Zbrojne Ukrainy wzbogacą się o ponad 1000 "zabójców czołgów", czyli niezwykle skutecznych pocisków TOW, oraz sporą liczbę przeciwpancernych zestawów AT-4. Nie zapomniano również o zwiększeniu przewagi na rzekach i morzu za pomocą szturmowych łodzi CB90.

Ukraińskie siły specjalne pochwaliły się właśnie tym sprzętem w akcji. Łodzie robią ogromne wrażenie, a to ze względu na ich wielkość i opancerzenie. Na co dzień żołnierze korzystają z ich niesamowitych możliwości podczas patroli na wodach Dniepru i bezpośrednio na Morzu Czarnym.

Potężne łodzie dla Ukrainy od Szwecji

Od blisko roku, Rosjanie już nie kontrolują całego akwenu. Siły Zbrojne Ukrainy na drodze ataków rakietowych i morskich dronów wypędziły okręty armii Kremla do rosyjskich portów. To potężny cios dla Władimira Putina i wizerunku jego armii. Tak ogromny kraj z dostępem do broni jądrowej nie jest bowiem w stanie nawet zapewnić bezpieczeństwa terenom okupowanym.

Stridsbåt 90 H(alv) albo CB90 to klasa szybkich wojskowych jednostek szturmowych używanych przez wojska kilku krajów (w tym Norwegii, Grecji, Meksyku, Stanów Zjednoczonych i Malezji), ale pierwotnie opracowanych dla szwedzkiej marynarki wojennej przez Dockstavarvet. 90 w nazwie odnosi się do roku przyjęcia do służby, czyli 1990, a połowa (ang. half) oznacza, że łodzie mogą przewozić i rozmieścić pół w pełni wyposażonego plutonu piechoty desantowej, czyli 18 osób.

Łodzie szturmowe CB90 w ukraińskich siłach specjalnych

Jak niedawno pisał Daniel Górecki, CB90 to wyjątkowo szybka i zwinna łódź, która może wykonywać niezwykle ostre skręty przy dużej prędkości, zwalniać od prędkości maksymalnej do całkowitego zatrzymania na 2,5 długości łodzi oraz regulować zarówno kąt pochylenia, jak i przechylenia w trakcie podróży. Jej niewielka waga i małe zanurzenie pozwalają działać z prędkością do 74 km/h na płytkich wodach przybrzeżnych (dwa silniki wysokoprężne Scania DSI14 V8 Diesel o mocy 600 kW i dwa pędniki wodnoodrzutowe Kamewa FF).

W efekcie są przeznaczone do wykonywania wielu zadań, można ich używać do operacji desantowych, a także jako łodzi patrolowych lub specjalnych jednostek wsparcia ogniowego. Świetnie sprawdzają się też w zadaniach rozpoznania, obserwacji i gromadzenia danych wywiadowczych, bo na pokładzie można zainstalować radar monitorujący.

Łodzie CB90 dają popalić Rosjanom

Tak jak wspominaliśmy, łódź jest w stanie przewieźć 18 w pełni uzbrojonych bojowo żołnierzy piechoty morskiej lub ładunek do 4,5 tony, a ze względu na małe zanurzenie mogą podchodzić do nieprzygotowanego brzegu. Jednostki CB90 są też uzbrojone w trzy wieże, mogą być wyposażone w karabin maszynowy Browning M2HB 12,7 mm lub automatyczny granatnik 40 mm.

Ponadto łódź może być uzbrojona w lekkie rakiety przeciwokrętowe RBS 17 SSM (Hellfire) do celów uderzeniowych lub sabotażowych i przenosić cztery 2,8-tonowe miny morskie lub sześć ładunków głębinowych. Warto dodać, że rząd holenderski ma zamiar dostarczyć do Ukrainy kilkadziesiąt takich łodzi.

