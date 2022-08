Ta informacja na pewno popsuje humory na Kremlu. Szwecja kończy budowę dwóch najnowocześniejszych okrętów podwodnych na świecie wykorzystujących technologię Stealth. Okręty A26 Blekinge mają być idealne do działań dywersyjnych. Będą w stanie niepostrzeżenie podpłynąć do jednostek wroga i je zaatakować, po czym natychmiast odpłynąć na dużej głębokości.

Saab buduje obecnie najnowocześniejszy na świecie, konwencjonalny okręt podwodny. Najnowsza technologia, w którą zostanie wyposażony A26 zapewni mu przewagę w systemie uzbrojenia i technologii stealth Micael Johansson, prezes i dyrektor generalny grupy Saab, cytowany przez Naval News.

Zdjęcie Niewidzialny okręt podwodny buduje szwedzki koncern SAAB. Ma być naszpikowany najnowszymi rodzajami uzbrojenia i bardzo wzmocni flotę NATO an Morzu Bałtyckim /zdjęcie: Saab-Kockums / domena publiczna

To będzie prawdziwy super-okręt!

Szczegóły najnowszego wyposażenia, a zwłaszcza uzbrojenia okrętów podwodnych są najbardziej strzeżoną tajemnicą, ale mimo to znane są jego najważniejsze parametry. Okręty podwodne nowej generacji HSwMS Blekinge i Skåne będą miały 65 metrów długości i 6,4 metry szerokości. Ich wyporność wyniesie 1930 ton.



Zdjęcie Szwecja nie ujawnia, jak będzie wyglądał nowy okręt. Ma być zrobiony w technologii Stealth i być niewidzialny dla radarów. /zdjęcie: Saab-Kockums / domena publiczna

Okręt będzie wyposażony w kilka rodzajów napędów. Dzięki silnikom Stirlinga (niezależny od powietrza układ napędowy) i technologii GHOST (Genuine HOlistic STealth) nowy szwedzki okręt będzie mógł rozwinąć prędkość podwodną 12 węzłów (22 kph). Pod wodą nieprzerwanie będzie mógł przebywać nawet 45 dni i osiągnąć głębokość 200 metrów. Załoga ma liczyć od 18 do 26 oficerów i marynarzy (z możliwością zaokrętowania dodatkowych 11 osób).

Na razie wiadomo jedynie, że uzbrojenie mają stanowić ciężkie torpedy 533 mm i lekkie 400 mm (TS47), a także miny morskie. Szacowany okres eksploatacji okrętu podwodnego typu A26 Blekinge to ok. 30 lat. Nowe okręty mają być gotowe do rozpoczęcia służby już w 2024 roku.



Bałtyk jeziorem NATO

Zapowiedź zakończenia budowy tak nowoczesnych okrętów podwodnych przez Szwecję to kolejna, fatalna wiadomość dla rosyjskiego dowództwa. Kiedy tylko zakończy się procedura wstąpienia Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego staną się częścią floty podwodnej NATO.

Coraz więcej ekspertów zgadza się z tezą, że wraz z przystąpieniem do paktu Szwecji i Finlandii morze Bałtyckie stanie się "wewnętrznym jeziorem NATO". Nowe, szwedzkie super-okręty podwodne klasy A26 to kolejny krok do zwiększenia na Bałtyku dominacji sił NATO nad rosyjską flotą.