Według producenta w trakcie testu pocisk osiągnął prędkość około Mach 2 i pokonał dystans około 6 kilometrów. Lot miał przede wszystkim sprawdzić zdolność współpracy rakiety z istniejącą platformą startową, co stanowi ważny krok w kierunku potencjalnego wdrożenia operacyjnego.

Rakieta dla systemów już używanych przez wojsko

Test był częścią programu iRocket ukierunkowanego na budowę skalowalnych zdolności zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Kluczowym elementem koncepcji jest integracja nowych pocisków z wyrzutniami już znajdującymi się w arsenale sił zbrojnych, zamiast opracowywania zupełnie nowych platform startowych.

W demonstracji wykorzystano wyrzutnię przeznaczoną dla popularnego systemu rakiet 70 mm, produkowaną przez Arnold Defense. Tego typu wyrzutnie są szeroko stosowane przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych oraz państw sojuszniczych - zarówno na samolotach, jak i pojazdach lądowych. Zastosowanie istniejącej infrastruktury ma pozwolić na szybsze wprowadzenie nowego uzbrojenia do służby oraz obniżenie kosztów integracji.

Rozwiń

Zwiększony zasięg i elastyczność operacyjna

Pocisk iRX-100 zaprojektowano jako rozwiązanie zwiększające możliwości rakiet w klasie 70 mm. Według przedstawicieli firmy głównym celem programu jest wydłużenie zasięgu i poprawa skuteczności rażenia, co ma zapewnić operatorom większą elastyczność podczas misji. Dyrektor generalny iRocket Asad Malik podkreślił, że udana demonstracja pokazuje potencjał nowego systemu w walce z bezzałogowcami:

Dzisiejsza demonstracja iRX-100 z wyrzutnią Arnold Defense dowodzi, że możemy dostarczyć nowoczesne i skalowalne rozwiązanie do zwalczania dronów z dużą szybkością i powtarzalnością,

Jak zaznaczył, firma stawia również na rozwój produkcji przemysłowej opartej na robotyce, która ma umożliwić szybkie zwiększenie skali wytwarzania. Równolegle z rozwojem technologii iRocket rozbudowuje swoje zaplecze produkcyjne. Firma zapowiada wykorzystanie zautomatyzowanych procesów wytwarzania, które mają zapewnić większą wydajność produkcji i lepszą kontrolę jakości.

Spółka wzmocniła także swoją pozycję w sektorze obronnym dzięki udziałowi w programie SHIELD (Scalable Homeland Innovative Enterprise Layered Defense) prowadzonym przez Missile Defense Agency. Jest to dziesięcioletni kontrakt typu IDIQ o potencjalnej wartości sięgającej 151 miliardów dolarów, wspierający rozwój technologii obrony przeciwrakietowej dla terytorium Stanów Zjednoczonych. Udział w programie umożliwia firmie ubieganie się o przyszłe projekty związane z systemami przechwytującymi oraz nowymi rozwiązaniami w zakresie obrony rakietowej.

