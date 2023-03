T-34 trafi na Ukrainę? Według propagandystów Kremla to dobry pomysł

Absurdu dodaje fakt, że wypowiedziane jest to śmiertelnie poważnie. Według tej idei wszelkie czołgi, które stoją jako pomniki to tak naprawdę rezerwa wojskowa, która może raz-dwa zostać ściągnięta z cokołów i z dumą walczyć na froncie.

Brzmi jakby było wygenerowane przez ChatGPT po poproszeniu o stworzenie scenariuszu typowego programu rosyjskiej propagandy w kontekście wojny. Jednak idziemy dalej i ten bełkot podlany jest odniesieniem się do starego dobrego ZSRR i że wtedy też takie czołgi stanowiły rezerwę. Przy tym taki T-34 ma łechtać dumę narodową żołnierzy, bo w końcu to w nim dziadowie obronili kochaną ojczyznę.

Zdjęcie T-34 wszedł do służby w 1940 roku. Stanowił podstawowy czołg ZSRR w czasach II Wojny Światowej. W oczach przeciętnego Rosjanina jest on symbolem obrony ojczyzny, dlatego ma w Rosji ma ogromny kult i traktowany jest wręcz jak świętość / Wikipedia

T-34 dalej służy w rosyjskiej armii

Dobra, a tak wychodząc z tego patriotycznego ferworu, to wygląda to wręcz na jakiś błąd symulacji. W końcu wysyłanie T-34 na front stanowiło żart od niemal początku wojny. No i nagle po przekroczeniu kolejnej granicy czołgami T-54/55 Rosjanie mówią "nie wystarczy wysyłać czołgów, które powstały za Stalina, trzeba wysłać czołgi, które walczyły za Stalina".

Co jednak ciekawe, T-34 poniekąd dalej jest eksploatowany w rosyjskiej armii. W 2018 roku Moskwa odkupiła 30 sztuk tych czołgów od Laosu, który używał ich jako jednostek liniowych. W teorii miały służyć tylko do parad wojskowych czy do kręcenia filmów. Jednak Rosjanie używali ich do szkolenia załóg na poligonie z aktywnym uzbrojeniem. Coś, czego nie powinny robić maszyny historyczne.

Zdjęcie Wykorzystanie T-34 na dzisiejszym polu walki to absurd. Czołg ten nie posiada żadnego wyposażenia współczesnego czołgu podstawowego jak termowizja czy stabilizator działa. Dodatkowo jego pancerz nie zatrzyma żadnego pocisku i może zostać zniszczony przez granaty. Chyba że rosyjskie Ministerstwo Obrony mają już plany na wersję T-34 obr. 2024

Gdyby Rosjanie mieli taką ochotę, to faktycznie mogliby wystawić T-34 na front i nawet nie musieliby ściągać ich z cokołów. No ale w końcu są to rezerwy wojskowe tak jak masa innych czołgów-zabytków. Niewątpliwie ukraińscy czołgiści w Leopardach, Abramsach i Challengerach z radością powitaliby rosyjskich pancerniaków w czołgach, jakimi jeździli ich dziadkowie walcząc z III Rzeszą.