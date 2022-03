Tą potężną bronią Rosja może równać z ziemią ukraińskie miasta

BM-30 Smiercz to 12-prowadnicowy system artylerii rakietowej. To bardzo staty system, który pamięta jeszcze czasy Związku Radzieckiego, a mianowicie lata 70. ubiegłego wieku. Mimo wszystko, ta potężna broń wciąż jest skuteczna i może służyć do szybkiego burzenia obiektów na olbrzymim obszarze. Armia USA uznaje ją jako idealną do pacyfikacji miast.

Obecnie rosyjska armia zajęła tylko kilka sporych miast znajdujących się na południu i wschodzie kraju. Większość wciąż jest pod panowaniem władz Ukrainy. Jest to ogromnym problemem dla Rosji. Eksperci z NATO uważają, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się masowych ataków rakietowych na ukraińskie miasta.

BM-30 Smiercz zrównają z ziemią ukraińskie miasta

W ten sposób Kreml chce skompensować sobie brak zajęcia miast. Dlatego najpierw zostaną one doszczętnie zniszczone atakami rakiet i staną się o wiele łatwiejszymi obszarami do opanowania przez wojska. Najlepszym przykładem tego, co może czekać naszego sąsiada, jest doszczętnie zniszczony Mariupol. Kreml może na o wiele większą skalę wykorzystać właśnie kompleksy BM-30 Smiercz i ich nowsze wersje.

Cały system składa się z wozu transportowo-załadowczego 9T234A i najważniejszego, czyli samobieżnej wyrzutni rakiet GRAU 9A52. Wyrzutnia mieści 12 rakiet o kalibrze 300 mm. Są to pociski z głowicą burzącą o masie 250 kilogramów. Każdy z pocisków ma zasięg do nawet 90 kilometrów. Salwa 12 rakiet ma obszar krycia o powierzchni 60 hektarów.

BM-30 Smiercz to potężna broń, która zabija cywili

BM-30 Smiercz może też być kompleksem przeznaczonym do bombardowania obszarów za pomocą głowic kasetowych, ładunków termobarycznych i odłamkowych. Prawdopodobnie niektóre z nich już zostały użyte w ostatnich dniach w ukraińskich miastach.

Rosja od jakiegoś czasu modernizuje swoje kompleksy BM-30 Smiercz, które noszą nazwę Tornado-S. Pociski mają zwiększony zasięg do nawet 200 kilometrów i cechują się świetną celnością, którą zawdzięczają naprowadzaniu satelitarnemu.