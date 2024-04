Tajemnicze balony tym razem pojawiły się nad Rosją

Ukraińskie balony szpiegowskie pojawiły się nad Rosją

Jak tłumaczą eksperci ISW, takie urządzenie są dość tanie i łatwe w budowie. Nawet jeśli zostaną przejęte czy zestrzelone przez Rosjan, nie jest to problemem, ponieważ do tego momentu mogą one pozyskiwać dane obserwacyjne i wysyłać je w czasie rzeczywistym do centrum operacyjnego misji, a technologie w nich użyte nie są tajemnicą wojskową.

Balony meteorologiczne czy obserwacyjne mogą są idealnym rozwiązaniem inwigilacyjnym. Mogą wzbić się na wysokość nawet 37 kilometrów i przebywać w powietrzu przez kilka wiele godzin. Co ciekawe, Ukraińcy mają do takich urządzeń przymocowywać ładunki wybuchowe. Gdy balon zostanie odkryty przez Rosjan, to może eksplodować i wyrządzić szkody w ludziach czy sprzęcie.