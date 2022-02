Tajemnicze symbole pojawiają się na rosyjskich pojazdach. Co oznaczają?

Amerykański wywiad donosi, że rosyjska armia przygotowuje się do wojny na pełną skalę. Atak ma nastąpić w ciągu najbliższych 48 godzin. W związku z tym na rosyjskich pojazdach pojawiają się dziwne symbole. Co one oznaczają?

Rosyjskie pojazdy są oznaczane dziwnymi symbolami Twitter