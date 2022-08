Jak donosi Bild, osiemset "bombowych dronów" zostało już dostarczonych Ukrainie, jednakże nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia tych informacji. Z drugiej strony producent UAV-ów poinformował, że nie jest to prawdą i w specjalnym oświadczeniu napisał: " DronesVision, Inc. niniejszym wyjaśnia, że [...] nigdy nie przekazał żadnych produktów żadnym rządom, agencjom wojskowym ani organizacjom non-profit." Jednakże nie jest wykluczone, że sprzęt nie został przekazany za darmo, ale sprzedany Ukrainie lub jakiemuś krajowi trzeciemu.

Tajwan aktywnie wspiera Ukrainę w trakcie trwającej wojny. Przekazał do tej pory około 700 ton sprzętu medycznego, a także 30 mln dolarów, które zostały zebrane przez osoby prywatne. Środki te zostały przeznaczone na pomoc uchodźcom i pomoc medyczną. Tajpej przesyła również sprzęt wojskowy, w tym drony XDynamics.

"Latający moździerz" będzie postrachem dla Rosjan?

Dron Revolver 860 posiada specjalny mechanizm bębnowy do zrzucania ośmiu min moździerzowych 60 mm na raz. Pozwala to na użycie UAV-a jako swego rodzaju lekkiego bombowca. Jak twierdzi producent maszyna ta, może być zmodyfikowana do przenoszenia pocisków o większym kalibrze 81 mm i 120 mm.

Całkowita masa sprzętu wynosi 42 kg (wraz z bombami), a jego szerokość to ponad 135 cm. Dron jest w stanie pokonać 20 km w 40 min, co jest jednocześnie jego maksymalnym zasięgiem i czasem lotu.

UAV-y dla Ukrainy

W ostatnim czasie w mediach pojawiła się informacja, że rząd Norwegii i Wielkiej Brytanii wspólnie zakupią dla Ukrainy mikrodrony Black Hornet o łącznej wartości około 9,3 mln USD. Pieniądze zostały zebrane za pośrednictwem specjalnego funduszu kierowanego przez Wielką Brytanię.

USA w środę (24 sierpnia) ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Kijowa, w którym pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na drony Puma, dodatkowe wyposażenie do dronów obserwacyjnych Scan Eagle, także na systemy antydronowe Vampire.