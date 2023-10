Tak Hamas produkuje swoje rakiety, których boi się Izrael

Prytmitywna, lecz skuteczna broń

Pomimo bycia niezwykle prymitywną konstrukcją jak na standardy współczesnego pola walki, takie rakiety są dla Hamasu idealną bronią. Jak widać na filmie, można je robić w prowizorycznych warunkach i we względnie dużych liczbach. Ponadto koszt jednej takie rakiety to tylko ok. 800 dolarów.

Przy efektach, jakie może wywołać Kassam, to niezwykle mało. To też mało biorąc pod uwagę, że aby zestrzelić taką rakietę, Izrael musi użyć znacznie droższych środków np. rakiet Tamir z systemu Żelaznej Kopuły, które kosztują od 40 tysięcy dolarów.

Rakiety Hamasu mają zasięg tylko 2-3 kilometrów i są bardzo niecelne, jednak nadają się do ostrzeliwania większych obszarów. Hamas wykorzystuje różne wersje rakiet Kassam już od 2001 roku jako broń terroru do ostrzeliwania głównie skupisk mieszkalnych Izraelczyków. Udostępnione nagranie pokazuje, że także i podczas najnowszej wojny stanowią kluczową broń terrorystów.