Umowa zostanie zawarta pomiędzy Skarbem Państwa - Agencją Uzbrojenia a Siecią Badawczą Łukasiewicz - Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów (PIAP). Jej przedmiotem jest dostawa 96 Mobilnych Bezzałogowych Pojazdów Rozpoznawczych "Tarantula" o łącznej wartości 50 mln PLN (z możliwością zwiększenia zamówienia do 130 MBPR), która ma zostać zrealizowana w latach 2026-2027. Co ciekawe, pierwszy raz o tym jednostkach usłyszeliśmy już ponad 10 lat temu, kiedy to rozpisano przetarg na dostawę 50 egzemplarzy, które miały trafić do polskich oddziałów przed końcem listopada 2016 roku.