Tego jeszcze nie było! Ten dron naziemny wystrzeliwuje drony-kamikadze

Konflikt w Ukrainie podkreślił znaczenie dronów na współczesnym polu walki i to nie tylko latających. I chociaż drony lądowe nie wzbudzały dotąd takiego zainteresowania jak powietrzne czy nawet pływające, o których w ostatnich miesiącach zrobiło się głośno za sprawą kilku udanych ukraińskich ataków na mosty oraz rosyjskie okręty i tankowce, to sytuacja zaczyna się zmieniać. Jakiś czas temu mogliśmy zobaczyć w akcji nowe zdalnie sterowane rozwiązania do układania min oraz rozminowywania terenu, a później całą grupę ukraińskich eksperymentalnych jednostek.



Ten dron wystrzeliwuje drony-kamikadze

Turecka firma Havelsan idzie jeszcze krok dalej, bo zaprezentowała właśnie innowacyjne rozwiązanie typu dwa w jednym, czyli bezzałogowy pojazd naziemny (UGV), który jest w stanie rozmieszczać amunicję krążącą. Barkan, bo o nim właśnie mowa, osiągnął właśnie kamień milowy i udowodnił swoją skuteczność podczas testów - zamontowane na pokładzie drony-kamikadze osiągnęły w ich trakcie wysokość 3000 metrów i zasięg 15 km, co dobrze pokazuje zaawansowane możliwości tego UGV. I jednocześnie całego tureckiego przemysłu zbrojnego, który wyrasta na lidera w dziedzinie autonomicznych systemów uzbrojenia.

Zdjęcie Inna wersja wyposażenia pojazdy bezzałogowego Barkan / Havelsan / materiały prasowe

Co jeszcze potrafi Barkan?

Barkan to pierwszy tego rodzaju bezzałogowy pojazd naziemny, który umożliwia wystrzeliwanie amunicji krążącej, a to tylko część jego możliwości. Jak możemy przeczytać na stronie producenta, pojazd mierzy 140 cm długości, 90 cm szerokości i 110 cm wysokości, waży 500 kg i może poruszać się z maksymalną prędkością 12 km/h.

Został on zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w wielu różnych misjach, bo dzięki funkcjom autonomicznym i modułowej konstrukcji, pozwalającej dobrać wyposażenie do zadania, może przewozić i holować ładunek, prowadzić rozpoznanie (za dnia i w nocy), mapowanie terenu i misje ratunkowe czy też zapewniać wsparcie bojowe (wspomniana amunicja krążąca, karabin maszynowy kal. 7.62 mm czy robotyczne ramię do rozminowywania).



Barkan może pracować nieprzerwanie przez osiem godzin, działać zarówno autonomicznie, jak i zdalnie sterowany, operować niezależnie od nawigacji GPS, unikać przeszkód i działać w trybie roju, tzn. wspólnie z innymi jednostkami tego typu, zarządzany przez sztuczną inteligencję.