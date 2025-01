W ciągu ostatniego stulecia mężczyźni znacznie urośli. To wina... kobiet!

Jak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Roehampton, mężczyźni na całym świecie rosną i przybierają na wadze dwa razy szybciej niż kobiety, co prowadzi do większych różnic między płciami. Co ciekawe, może to być wina preferencji seksualnych i rozrodczych kobiet!