We wrześniu 2024 roku nastąpiło oficjalne otwarcie ważnej składnicy amerykańskiej armii przy 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Stanowi element systemu APS-2 (Army Prepositioned Stock-2) czyli całej sieci magazynów armii USA w Europie . Dzięki nim Amerykanie mają dostęp do swojego sprzętu w państwach sojuszniczych.

Jak podaje oficjalna strona U.S Army w artykule napisanym przez kpt. Jamesa Batha polscy żołnierze już od lipca ubiegłego roku są szkoleni z obsługi i utrzymania sprawności amerykańskiego sprzętu APS-2 w Powidzu. Służą w 33. Batalionie APS, stworzonym przez Siły Powietrzne Polski. Obecnie jest to 450-500 osób z personelu, zrekrutowanego z innych polskich baz sił lądowych i lotnictwa . W składowisku przy Powidzu współpracują z amerykańskim Batalionem Wsparcia Polowego Armii.

Zaangażowanie polskich żołnierzy do obsługi składnicy APS-2 to pierwszy przypadek na całym świecie, gdzie obce siły zbrojne są zaangażowane do obsługi amerykańskiego sprzętu w pełnym wymiarze godzin. To inicjatywa szkolenia określana jest jako Poland Provided Logistic Support pol. Wsparcie logistyczne zapewnione przez Polskę (PPLS).